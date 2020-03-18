ЗАМАНА - Путин посоветовал россиянам не закупать продукты впрок

Путин посоветовал россиянам не закупать продукты впрок

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18 марта, 2020. Среда 10:30
Путин посоветовал россиянам не закупать продукты впрок

Жителям России не нужно расходовать деньги на закупки продуктов питания впрок, чтобы после не пришлось их выбрасывать, отметил президент РФ Владимир Путин.

Путин посоветовал россиянам не закупать продукты впрок
Политика

Он подчеркнул, что ситуация с поставками и снабжением надежная и поводов для паники нет.

 

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