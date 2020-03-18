Он подчеркнул, что ситуация с поставками и снабжением надежная и поводов для паники нет.
Путин посоветовал россиянам не закупать продукты впрок
- Автор Габи
- 18 марта, 2020. Среда 10:30
Жителям России не нужно расходовать деньги на закупки продуктов питания впрок, чтобы после не пришлось их выбрасывать, отметил президент РФ Владимир Путин.
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