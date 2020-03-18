ЗАМАНА - Дагестанцы спокойно могут пересекать границу с Азербайджаном

Дагестанцы спокойно могут пересекать границу с Азербайджаном

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18 марта, 2020. Среда 10:20
Дагестанцы спокойно могут пересекать границу с Азербайджаном

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил главам правительств нескольких стран о решении с полуночи 18 марта 2020 года на неопределённое время ограничить въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.

Дагестанцы спокойно могут пересекать границу с Азербайджаном
Политика

Следует отметить, что граница закрыта только для иностранных граждан, граждане РФ могут пересекать границу беспрепятственно. Подробнее читайте здесь

 

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