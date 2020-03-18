Следует отметить, что граница закрыта только для иностранных граждан, граждане РФ могут пересекать границу беспрепятственно. Подробнее читайте здесь
Дагестанцы спокойно могут пересекать границу с Азербайджаном
- Автор Габи
- 18 марта, 2020. Среда 10:20
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил главам правительств нескольких стран о решении с полуночи 18 марта 2020 года на неопределённое время ограничить въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства.
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