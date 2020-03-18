В совещании участвовал мэр города Салман Дадаев, первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов и прочие руководители министерств и ведомств.
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Накануне, 17 марта спикером парламента РД Хизри Шихсаидовым было проведено совещание по значимым проблемам дагестанской столицы.
В совещании участвовал мэр города Салман Дадаев, первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов и прочие руководители министерств и ведомств.
Подробную информацию об этом событии можно прочесть здесь
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