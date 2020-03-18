ЗАМАНА - Хизри Шихсаидов провел совещание по актуальным вопросам Махачкалы

Хизри Шихсаидов провел совещание по актуальным вопросам Махачкалы

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18 марта, 2020. Среда 09:29
Хизри Шихсаидов провел совещание по актуальным вопросам Махачкалы

Накануне, 17 марта спикером парламента РД Хизри Шихсаидовым было проведено совещание по значимым проблемам дагестанской столицы.

Хизри Шихсаидов провел совещание по актуальным вопросам Махачкалы
Политика

В совещании участвовал мэр города Салман Дадаев, первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Гаджимагомед Гусейнов и прочие руководители министерств и ведомств.

Подробную информацию об этом событии можно прочесть здесь

 

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