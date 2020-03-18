ЗАМАНА - Путин назначил дату голосования по поправкам к Конституции

Путин назначил дату голосования по поправкам к Конституции

Автор
18 марта, 2020. Среда 00:00
Путин назначил дату голосования по поправкам к Конституции

Лидер РФ Владимир Путин объявил дату голосования по поправкам к Конституции. Информация об этом опубликована на сайте Кремля во вторник, 17 марта.

Путин назначил дату голосования по поправкам к Конституции
Политика

Голосование пройдет 22 апреля. На нем вынесут вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»

Голосование будет проходить только при условии того, что пандемия коронавируса снизит обороты.

 

Прочитано 18 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top