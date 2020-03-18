Голосование пройдет 22 апреля. На нем вынесут вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»
Голосование будет проходить только при условии того, что пандемия коронавируса снизит обороты.
Лидер РФ Владимир Путин объявил дату голосования по поправкам к Конституции. Информация об этом опубликована на сайте Кремля во вторник, 17 марта.
Голосование пройдет 22 апреля. На нем вынесут вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»
Голосование будет проходить только при условии того, что пандемия коронавируса снизит обороты.
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