ЗАМАНА - Хаджимурад Магомедов: «В 2019 году по проекту «Сто школ» в Гумбетовском районе провели капремонт образовательных учреждений на сумму 9 млн 600 тыс. рублей»

Хаджимурад Магомедов: «В 2019 году по проекту «Сто школ» в Гумбетовском районе провели капремонт образовательных учреждений на сумму 9 млн 600 тыс. рублей»

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16 марта, 2020. Понедельник 13:16
Хаджимурад Магомедов: «В 2019 году по проекту «Сто школ» в Гумбетовском районе провели капремонт образовательных учреждений на сумму 9 млн 600 тыс. рублей» Хаджимурад Магомедов: «В 2019 году по проекту «Сто школ» в Гумбетовском районе провели капремонт образовательных учреждений на сумму 9 млн 600 тыс. рублей» Хаджимурад Магомедов: «В 2019 году по проекту «Сто школ» в Гумбетовском районе провели капремонт образовательных учреждений на сумму 9 млн 600 тыс. рублей» Хаджимурад Магомедов: «В 2019 году по проекту «Сто школ» в Гумбетовском районе провели капремонт образовательных учреждений на сумму 9 млн 600 тыс. рублей» Хаджимурад Магомедов: «В 2019 году по проекту «Сто школ» в Гумбетовском районе провели капремонт образовательных учреждений на сумму 9 млн 600 тыс. рублей» Хаджимурад Магомедов: «В 2019 году по проекту «Сто школ» в Гумбетовском районе провели капремонт образовательных учреждений на сумму 9 млн 600 тыс. рублей» Хаджимурад Магомедов: «В 2019 году по проекту «Сто школ» в Гумбетовском районе провели капремонт образовательных учреждений на сумму 9 млн 600 тыс. рублей»

Выступление лидера Гумбетовского района Хаджимурада Магомедова о результатах прошлого года выслушали на собрании депутатов муниципалитета.

Хаджимурад Магомедов: «В 2019 году по проекту «Сто школ» в Гумбетовском районе провели капремонт образовательных учреждений на сумму 9 млн 600 тыс. рублей»
Политика

На прошлой неделе в Гумбетовском районе провели очередное собрание депутатов района.

Главной темной дня был вопрос «Результаты социально-экономического развития Гумбетовского района за прошлый год и плановый период 2021–2022 годов». Первым выступил лидер Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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