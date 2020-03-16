Хаджимурад Магомедов: «В 2019 году по проекту «Сто школ» в Гумбетовском районе провели капремонт образовательных учреждений на сумму 9 млн 600 тыс. рублей»
- Автор Мадина
- 16 марта, 2020. Понедельник 13:16
Выступление лидера Гумбетовского района Хаджимурада Магомедова о результатах прошлого года выслушали на собрании депутатов муниципалитета.
На прошлой неделе в Гумбетовском районе провели очередное собрание депутатов района.
Главной темной дня был вопрос «Результаты социально-экономического развития Гумбетовского района за прошлый год и плановый период 2021–2022 годов». Первым выступил лидер Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов. Подробнее можно прочитать тут.
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