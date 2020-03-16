Владимир Васильев: «Задача стоит так, чтобы строить лучше, качественнее, быстрее и больше»
- Автор Мадина
- 16 марта, 2020. Понедельник 09:40
13 марта Лидер Республики Дагестан Владимир Васильев устроил собрание по теме постройки социальных учреждений в регионе в рамках федеральных и республиканских проектов.
Выступая перед коллегами, Лидер Дагестана сделал напоминание о необходимости эффективного и быстрого исполнения поставленных целей. Подробнее можно прочитать тут.
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