ЗАМАНА - Владимир Васильев: «Увеличение собственных доходов является основой повышения социальной защищённости наших граждан»

Владимир Васильев: «Увеличение собственных доходов является основой повышения социальной защищённости наших граждан»

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13 марта, 2020. Пятница 13:26
Владимир Васильев: «Увеличение собственных доходов является основой повышения социальной защищённости наших граждан»

Под руководством Главы РД Владимира Васильева накануне, 12 марта, были обсуждены принимаемые меры по увеличению собираемости налогов в консолидированный бюджет Дагестана.

Владимир Васильев: «Увеличение собственных доходов является основой повышения социальной защищённости наших граждан»
Политика

Глава Дагестана подчеркнул значимость рассматриваемой темы и отметил, что вместе с ФНС, органами исполнительной власти и администрациями муниципалитетов реализовываются мероприятия, направленные на расширение налоговой базы, вывод бизнеса из «тени» и т.д. Подробнее читайте здесь

 

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