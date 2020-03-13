Глава Дагестана подчеркнул значимость рассматриваемой темы и отметил, что вместе с ФНС, органами исполнительной власти и администрациями муниципалитетов реализовываются мероприятия, направленные на расширение налоговой базы, вывод бизнеса из «тени» и т.д. Подробнее читайте здесь
Владимир Васильев: «Увеличение собственных доходов является основой повышения социальной защищённости наших граждан»
- Автор Габи
- 13 марта, 2020. Пятница 13:26
Под руководством Главы РД Владимира Васильева накануне, 12 марта, были обсуждены принимаемые меры по увеличению собираемости налогов в консолидированный бюджет Дагестана.
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