Открыл сессию и был её ведущим спикер дагпарламента Хизри Шихсаидов. Подробнее читайте здесь
В четверг, 12 марта, Глава РД Владимир Васильев участвовал в 44 сессии Народного Собрания Дагестана шестого созыва.
Открыл сессию и был её ведущим спикер дагпарламента Хизри Шихсаидов. Подробнее читайте здесь
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