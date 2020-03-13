Экс-мэр Махачкалы Саид Амиров, который проведет пожизненное заключение в оренбургской колонии за попытку организации теракта и незаконную продажу оружия, подал ходатайство о помиловании. Прошение было перемещено для последующего рассмотрения губернатору Дагестана Денису Паслеру Подробнее можно прочитать тут.
Бывший мэр Махачкалы Амиров направил прошение о помиловании
- Автор Мадина
- 13 марта, 2020. Пятница 11:08
Прошение Саида Амирова пришло в областную комиссию по вопросам помилования, сообщает ТАСС.