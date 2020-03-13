Глава Дагестана наградил сенатора Сулеймана Керимова медалью
- Автор Мадина
- 13 марта, 2020. Пятница 09:15
Лидер РД Владимир Васильев вручил участнику Совета Федерации Федерального Собрания России от Дагестана — представителю от парламента субъекта Сулейманк Керимовк медаль «За вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан».
Такой указ Глава Дагестана утвердил 12 марта. В тексте указа упоминается, что сенатору Сулейману Керимову вручают медаль за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, а также многолетнюю эффективную деятельность.
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