ЗАМАНА - Глава Дагестана наградил сенатора Сулеймана Керимова медалью

Глава Дагестана наградил сенатора Сулеймана Керимова медалью

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13 марта, 2020. Пятница 09:15
Глава Дагестана наградил сенатора Сулеймана Керимова медалью

Лидер РД Владимир Васильев вручил участнику Совета Федерации Федерального Собрания России от Дагестана — представителю от парламента субъекта Сулейманк Керимовк медаль «За вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан».

Глава Дагестана наградил сенатора Сулеймана Керимова медалью
Политика

Такой указ Глава Дагестана утвердил 12 марта. В тексте указа упоминается, что сенатору Сулейману Керимову вручают медаль за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, а также многолетнюю эффективную деятельность.

 

 

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