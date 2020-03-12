Названы условия возможного участия Путина в выборах президента в 2024 году

Возможность участия Лидера РФ Владимира Путина в президентских выборах в 2024 году будет зависеть от разных факторов, в том числе от ситуации в экономике мира, последствий COVID-19 и конфликтов. Возможное участие действующего президента страны в следующих выборах прокомментировал официальный представитель Президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ограничение количества сроков на должности президента не исчезает, а остается в Конституции. И это изменение для действующего лидера страны оно носит разовый характер, заметил Песков, отмечая, что в данный момент ситуация в мире весьма сложная.

Он напомнил, что Президент России Владимир Путин пока не говорил о своем возможном участии в выборах 2024 года.