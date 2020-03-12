ЗАМАНА - Поправки в Конституцию одобрило необходимое число регионов

Поправки в Конституцию одобрило необходимое число регионов

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12 марта, 2020. Четверг 14:46
Поправки в Конституцию одобрило необходимое число регионов

В Совет Федерации пришли итоги голосования по изменениям в Конституцию России более двух третей субъектов страны, сообщает ТАСС.

Поправки в Конституцию одобрило необходимое число регионов
Политика

Как передают сенатор и сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Андрея Клишаса, все мнения весьма положительные. По результатам голосования органов законодательной власти субъектов, голосование было организовано в 62 из 85 регионов России. Необходимое количество субъектов, позволяющее отправить законопроект в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу поправок, — 57.

 

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