Как передают сенатор и сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Андрея Клишаса, все мнения весьма положительные. По результатам голосования органов законодательной власти субъектов, голосование было организовано в 62 из 85 регионов России. Необходимое количество субъектов, позволяющее отправить законопроект в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу поправок, — 57.
Поправки в Конституцию одобрило необходимое число регионов
- Автор Мадина
- 12 марта, 2020. Четверг 14:46
В Совет Федерации пришли итоги голосования по изменениям в Конституцию России более двух третей субъектов страны, сообщает ТАСС.
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