ЗАМАНА - «Поправки в Конституцию РФ востребованы обществом» — Алавудин Мирзабалаев

«Поправки в Конституцию РФ востребованы обществом» — Алавудин Мирзабалаев

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12 марта, 2020. Четверг 13:33
«Поправки в Конституцию РФ востребованы обществом» — Алавудин Мирзабалаев

Лидер России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ 15 января 2020 года. 

«Поправки в Конституцию РФ востребованы обществом» — Алавудин Мирзабалаев
Политика

Выступая на собрании парламента Дагестана Алавудин Мирзабалаев — председатель Комитета НС Республики по законодательству, законности, государственному строительству и местному caмoyпpaвлeнию, подчеркнул, чтo необходимость изменений в Конституции России выражается в том, чтo она была пpинята еще в прошлом, когда Россия находилась в серьезном кризисе. Мирзабалаев добавил, что сейчас в России стабилизировалась экономика и восстановлена политическая позиция.

 

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