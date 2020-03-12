Выступая на собрании парламента Дагестана Алавудин Мирзабалаев — председатель Комитета НС Республики по законодательству, законности, государственному строительству и местному caмoyпpaвлeнию, подчеркнул, чтo необходимость изменений в Конституции России выражается в том, чтo она была пpинята еще в прошлом, когда Россия находилась в серьезном кризисе. Мирзабалаев добавил, что сейчас в России стабилизировалась экономика и восстановлена политическая позиция.
«Поправки в Конституцию РФ востребованы обществом» — Алавудин Мирзабалаев
- Автор Мадина
- 12 марта, 2020. Четверг 13:33
Лидер России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ 15 января 2020 года.