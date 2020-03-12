Хизри Шихсаидов призвал дагестанцев поддержать изменения в Конституции РФ

12 марта на собрании Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидов – Председатель НС РД, призвал граждан республики проголосовать за поправки в Конституции РФ. Сведения об этом опубликованы на сайте РИА «Дагестан».

Шихсаидов отметил, что поправки Конституции России не меняют ее основ. Эти изменения повлияют на жизнь граждан лишь положительным образом. Лидер России Владимир Путин предложил утвердить поправки всенародным голосованием, объясняя, что такой подход и есть демократия.

Шихсаидов также подчеркнул значительную важность будущего голосования и призвал организовать его максимально прозрачно и удобно для граждан Дагестана. Главная цель правительства – показать гражданам республики смысл поправок.

Шихсаидов уверен, что граждане Дагестана единогласно поддержат поправки в Конституцию.