Проведение в Дагестане Года памяти и славы обсудили в Правительстве региона
- Автор Мадина
- 12 марта, 2020. Четверг 08:31
11 марта провели собрание Дагестанского координационного совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи региона.
Члены собрания подробно обговорили план главных мероприятий по проведению в республике Года Памяти и Славы, который идет в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что Глава Дагестана провел координационное совещание. Подробнее можно прочитать тут.