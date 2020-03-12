ЗАМАНА - Проведение в Дагестане Года памяти и славы обсудили в Правительстве региона

Проведение в Дагестане Года памяти и славы обсудили в Правительстве региона

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12 марта, 2020. Четверг 08:31
Проведение в Дагестане Года памяти и славы обсудили в Правительстве региона
11 марта провели собрание Дагестанского координационного совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи региона.
Проведение в Дагестане Года памяти и славы обсудили в Правительстве региона
Политика
Члены собрания подробно обговорили план главных мероприятий по проведению в республике Года Памяти и Славы, который идет в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее можно прочитать тут. Ранее мы писали, что Глава Дагестана провел координационное совещание. Подробнее можно прочитать тут.

 

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