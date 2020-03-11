ЗАМАНА - Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию

Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию

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11 марта, 2020. Среда 15:43
Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию

Совет Федерации поддержал президентский закон о поправке в Конституцию Российской Федерации, который ранее приняла Государственная дума. Информацию об этом передает ТАСС в среду, 11 марта.

160 сенаторов высказались положительно, один сенатор — отрицательно, 3-е сенаторов не стали голосовать. В Государственной думе за закон о поправке в Конституцию РФ проголосовали 383 депутата, голосовавших против не было, при этом 43 депутата от КПРФ высказываться не стали.

 

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