160 сенаторов высказались положительно, один сенатор — отрицательно, 3-е сенаторов не стали голосовать. В Государственной думе за закон о поправке в Конституцию РФ проголосовали 383 депутата, голосовавших против не было, при этом 43 депутата от КПРФ высказываться не стали.
Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию
- Автор Мадина
- 11 марта, 2020. Среда 15:43
Совет Федерации поддержал президентский закон о поправке в Конституцию Российской Федерации, который ранее приняла Государственная дума. Информацию об этом передает ТАСС в среду, 11 марта.
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