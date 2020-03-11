ЗАМАНА - Состоялась двусторонняя встреча Владимира Васильева и Юрия Чайки

Состоялась двусторонняя встреча Владимира Васильева и Юрия Чайки

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11 марта, 2020. Среда 14:35
Состоялась двусторонняя встреча Владимира Васильева и Юрия Чайки

11 марта Лидер Республики Дагестан Владимир Васильев встретился с полномочным представителем Президента России на Северном Кавказе Юрием Чайкой. Они обговорили важные темы социально-экономического и общественно-политического развития региона, в том числе в рамках воплощения национальных проектов.

Состоялась двусторонняя встреча Владимира Васильева и Юрия Чайки
Политика

 

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