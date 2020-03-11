Состоялась двусторонняя встреча Владимира Васильева и Юрия Чайки
- Автор Мадина
- 11 марта, 2020. Среда 14:35
11 марта Лидер Республики Дагестан Владимир Васильев встретился с полномочным представителем Президента России на Северном Кавказе Юрием Чайкой. Они обговорили важные темы социально-экономического и общественно-политического развития региона, в том числе в рамках воплощения национальных проектов.
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