Глава Дагестана провел координационное совещание
- Автор Мадина
- 11 марта, 2020. Среда 11:52
10 марта Лидер Дагестана Владимир Васильев устроил координационное заседание по обеспечению правового порядка в регионе.
Начиная собрание, Владимир Васильев отметил, что в 2019 году правоохранительными органами и органами правительства Дагестана сделано значительное количество работы по стабилизации оперативной обстановки, обеспечению безопасности жителям и правопорядка, профилактике преступлений. Но, заметил Лидер Дагестана, в прошлом году видно увеличение преступности в 12 муниципальных районах. Поэтому Глава Дагестана призвал улучшить профилактическую работу в этих районах. Подробнее можно прочитать тут.