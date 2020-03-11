ЗАМАНА - Глава Дагестана провел координационное совещание

Глава Дагестана провел координационное совещание

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11 марта, 2020. Среда 11:52
Глава Дагестана провел координационное совещание Глава Дагестана провел координационное совещание Глава Дагестана провел координационное совещание Глава Дагестана провел координационное совещание Глава Дагестана провел координационное совещание

10 марта Лидер Дагестана Владимир Васильев устроил координационное заседание по обеспечению правового порядка в регионе.

Глава Дагестана провел координационное совещание
Политика
Начиная собрание, Владимир Васильев отметил, что в 2019 году правоохранительными органами и органами правительства Дагестана сделано значительное количество работы по стабилизации оперативной обстановки, обеспечению безопасности жителям и правопорядка, профилактике преступлений.  Но, заметил Лидер Дагестана, в прошлом году видно увеличение преступности в 12 муниципальных районах. Поэтому Глава Дагестана призвал улучшить профилактическую работу в этих районах. Подробнее можно прочитать тут.

 

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