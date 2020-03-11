ЗАМАНА - Госдума поддержала обнуление президентских сроков

Госдума поддержала обнуление президентских сроков

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11 марта, 2020. Среда 09:56
Госдума поддержала обнуление президентских сроков

Государственная дума высказалась за обнуление президентских сроков после голосования по поправкам в Конституцию. Такую поправку предложила принять депутат Государственной думы Валентина Терешкова. За обнуление проголосовали 380 депутатов, против — 43. Один депутат не стал высказываться.

Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Политика

Лидер России Владимир Путин ранее высказался за обнуление, но не не стал одобрять предложение снять ограничения по президентским срокам в общем. Как он выразился, обнуление может быть только после того, как свою оценку даст Конституционный суд и если поправку примут на голосовании.

 

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