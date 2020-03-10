ЗАМАНА - Путин допустил участие в новых выборах президента

Путин допустил участие в новых выборах президента

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10 марта, 2020. Вторник 15:57
Путин допустил участие в новых выборах президента

Лидер РФ Владимир Путин заявил, что допускает свое участие в будущих президентских выборах. Об этом он сообщил в процессе своего выступления в Государственной думе во вторник, 10 марта.

Путин допустил участие в новых выборах президента
Политика

Как отметил Владимир Путин, это может стать возможным, если такое решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит главному закону России. При этом Лидер страны отметил, что до этого за принятие поправки должны проголосовать жители России.

 

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