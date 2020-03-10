Путин допустил участие в новых выборах президента

Лидер РФ Владимир Путин заявил, что допускает свое участие в будущих президентских выборах. Об этом он сообщил в процессе своего выступления в Государственной думе во вторник, 10 марта.

Как отметил Владимир Путин, это может стать возможным, если такое решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит главному закону России. При этом Лидер страны отметил, что до этого за принятие поправки должны проголосовать жители России.