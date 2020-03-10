Владимир Путин решил приехать в Госдуму сегодня 10 марта, чтобы выступить там после 15.00, сообщил Володин.
Путин приедет в Госдуму
- Автор Мадина
- 10 марта, 2020. Вторник 14:59
Лидер РФ Владимир Путин приедет с выступлением в Госдуму 10 марта по поводу обсуждений поправок в Конституцию, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом передает ТАСС.
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