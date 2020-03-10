ЗАМАНА - Путин приедет в Госдуму

Путин приедет в Госдуму

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10 марта, 2020. Вторник 14:59
Путин приедет в Госдуму

Лидер РФ Владимир Путин приедет с выступлением в Госдуму 10 марта по поводу обсуждений поправок в Конституцию, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом передает ТАСС.

Путин приедет в Госдуму
Политика

Владимир Путин решил приехать в Госдуму сегодня 10 марта, чтобы выступить там после 15.00, сообщил Володин.

 

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