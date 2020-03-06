ЗАМАНА - Глава Унцукульского района досрочно прекратил свои полномочия

Глава Унцукульского района досрочно прекратил свои полномочия

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06 марта, 2020. Пятница 12:31
Глава Унцукульского района досрочно прекратил свои полномочия

Глава Унцукульского района Иса Магомедович Нурмагомедов досрочно прекратил свои полномочия.

Глава Унцукульского района досрочно прекратил свои полномочия
Политика

Исполнение обязанностей главы Унцукульского района возложили на замглаву администрации МО "Унцукульский район" Магомедова Абдулмуталима Муртазалиевича.
Экс-глава отметил,​ что планирует снова баллотироваться на должность главы района.

 

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