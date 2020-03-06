Исполнение обязанностей главы Унцукульского района возложили на замглаву администрации МО "Унцукульский район" Магомедова Абдулмуталима Муртазалиевича.
Экс-глава отметил, что планирует снова баллотироваться на должность главы района.
Глава Унцукульского района досрочно прекратил свои полномочия
- Автор Габи
- 06 марта, 2020. Пятница 12:31
Глава Унцукульского района Иса Магомедович Нурмагомедов досрочно прекратил свои полномочия.
Исполнение обязанностей главы Унцукульского района возложили на замглаву администрации МО "Унцукульский район" Магомедова Абдулмуталима Муртазалиевича.
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