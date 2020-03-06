ЗАМАНА - Владимир Васильев: «Наша задача – создать условия, в которых легальное производство и легальный оборот продукции будут выгоднее, чем контрафакт»

Владимир Васильев: «Наша задача – создать условия, в которых легальное производство и легальный оборот продукции будут выгоднее, чем контрафакт»

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06 марта, 2020. Пятница 11:44
Владимир Васильев: «Наша задача – создать условия, в которых легальное производство и легальный оборот продукции будут выгоднее, чем контрафакт»

Под руководством Главы РД Владимира Васильева накануне, 5 марта, состоялось заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе.

Владимир Васильев: «Наша задача – создать условия, в которых легальное производство и легальный оборот продукции будут выгоднее, чем контрафакт»
Политика

Глава республики проинформировал, что накануне участвовал в селекторном совещании, проводимом вице-премьером Правительства России Татьяны Голиковой. На данном совещании обсудили вопросы предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Более подробную информацию об этом вы можете прочесть здесь

 

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