ЗАМАНА - В Минздраве Дагестана прошла итоговая коллегия

В Минздраве Дагестана прошла итоговая коллегия

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06 марта, 2020. Пятница 09:15
В Минздраве Дагестана прошла итоговая коллегия

В Минздраве РД состоялась итоговая коллегия, где обсудили нынешнее состояние отрасли и планы её развития на 2020 год. Об этом сообщает РИА "Дагестан"

В Минздраве Дагестана прошла итоговая коллегия
Политика

Приветствуя участников мероприятия, 1-вицепремьер правительства РД Анатолий Карибов отметил, что в настоящее время работа службы здравоохранения Дагестана всё больше становится социально ориентированной.

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