Приветствуя участников мероприятия, 1-вицепремьер правительства РД Анатолий Карибов отметил, что в настоящее время работа службы здравоохранения Дагестана всё больше становится социально ориентированной.
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В Минздраве РД состоялась итоговая коллегия, где обсудили нынешнее состояние отрасли и планы её развития на 2020 год. Об этом сообщает РИА "Дагестан"
Приветствуя участников мероприятия, 1-вицепремьер правительства РД Анатолий Карибов отметил, что в настоящее время работа службы здравоохранения Дагестана всё больше становится социально ориентированной.
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