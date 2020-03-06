ЗАМАНА - Путин и Эрдоган договорились по Идлибу

Путин и Эрдоган договорились по Идлибу

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06 марта, 2020. Пятница 00:09
Путин и Эрдоган договорились по Идлибу

Лидер РФ Владимир Путин и его коллега из Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились по Идлибу. Об этом Президент России поделился по результатам двусторонней встречи, передает ТАСС.

Путин и Эрдоган договорились по Идлибу
Политика

Президент России отметил, что Кремль не всегда согласен с турецкими партнерами в оценках ситуации в Сирии. «Но всякий раз в критических ситуациях, опираясь на высокий уровень отношений, у нас получалось находить приемлемые решения», — подытожил Владимир Путин, отметив, что так случилось и в процессе прошедшего разговора с турецким президентом.

По результатам разговора лидеры стран утвердили совместный документ. Как считает Путин, достигнутые с турецким президентом договоренности будут положительной основой для улучшения ситуации в Идлибе.

 

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