44 сессия Народного Собрания шестого созыва пройдёт 12 марта, в 10 часов, в дагестанской столице. Подробнее читайте на официальном сайте РИА "Дагестан".
Президиум Народного Собрания определил дату проведения 44 сессии
- Автор Габи
- 05 марта, 2020. Четверг 16:50
Сегодня, 5 марта, Президиум Народного Собрания РД выбрал дату проведения и повестку дня 44 сессии.
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