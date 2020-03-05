ЗАМАНА - Президиум Народного Собрания определил дату проведения 44 сессии

Президиум Народного Собрания определил дату проведения 44 сессии

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05 марта, 2020. Четверг 16:50
Президиум Народного Собрания определил дату проведения 44 сессии

Сегодня, 5 марта, Президиум Народного Собрания РД выбрал дату проведения и повестку дня 44 сессии.

Президиум Народного Собрания определил дату проведения 44 сессии
Политика

44 сессия Народного Собрания шестого созыва пройдёт 12 марта, в 10 часов, в дагестанской столице. Подробнее читайте на официальном сайте РИА "Дагестан".

 

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