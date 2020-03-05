Изумруд Мугутдинова: «“WorldSkills” формирует правильное отношение к рабочим профессиям»
- Автор Габи
- 05 марта, 2020. Четверг 11:53
В Махачкале прошла пресс-конференция министра труда и социального развития республики Изумруд Мугутдиновой и представителей Минкомсвязи РД по вопросу проведения в республике V чемпионата рабочих профессий Worldskills Russia.
В процессе коммуникации чиновников с журналистами республиканских и национальных СМИ обсуждали результаты нескольких дней чемпионата и развитие движения Worldskills Russia в дальнейшем. Более подробную информацию о событии можно прочесть здесь
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