ЗАМАНА - Изумруд Мугутдинова: «“WorldSkills” формирует правильное отношение к рабочим профессиям»

Изумруд Мугутдинова: «“WorldSkills” формирует правильное отношение к рабочим профессиям»

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05 марта, 2020. Четверг 11:53
Изумруд Мугутдинова: «“WorldSkills” формирует правильное отношение к рабочим профессиям»
В Махачкале прошла пресс-конференция министра труда и социального развития республики Изумруд Мугутдиновой и представителей Минкомсвязи РД по вопросу проведения в республике V чемпионата рабочих профессий Worldskills Russia.
Изумруд Мугутдинова: «“WorldSkills” формирует правильное отношение к рабочим профессиям»
Политика
В процессе коммуникации чиновников с журналистами республиканских и национальных СМИ обсуждали результаты нескольких дней чемпионата и развитие движения Worldskills Russia в дальнейшем.  Более подробную информацию о событии можно прочесть здесь

 

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