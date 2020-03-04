Названы сроки публикации обновленной Конституции

Новое издание Конституции после утверждения изменений официально напечатают в собрании законодательства РФ через полторы недели, заявила заместитель директора издательства «Юридическая литература» Наталья Лунякина в разговоре с РИА Новости.

Как она сообщила, до выхода новой версии с обновленным вариантом Конституции можно будет познакомиться в электронном варианте. Он будет опубликован на портале правовой информации.