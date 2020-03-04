ЗАМАНА - Названы сроки публикации обновленной Конституции

Названы сроки публикации обновленной Конституции

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04 марта, 2020. Среда 10:13
Названы сроки публикации обновленной Конституции

Новое издание Конституции после утверждения изменений официально напечатают в собрании законодательства РФ через полторы недели, заявила заместитель директора издательства «Юридическая литература» Наталья Лунякина в разговоре с РИА Новости.

Названы сроки публикации обновленной Конституции
Политика

Как она сообщила, до выхода новой версии с обновленным вариантом Конституции можно будет познакомиться в электронном варианте. Он будет опубликован на портале правовой информации.

 

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