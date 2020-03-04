ЗАМАНА - В Правительстве Дагестана произошли кадровые изменения

В Правительстве Дагестана произошли кадровые изменения

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04 марта, 2020. Среда 08:49
В Правительстве Дагестана произошли кадровые изменения

Главой РД Владимиром Васильевым был назначен новый советник главы республики, а также заместители премьер-министра, главы Минсельхозпрода, МЧС и Комитета по архитектуре и градостроительству РД.

В Правительстве Дагестана произошли кадровые изменения
Политика

Ещё два чиновника были уволены один по собственному желанию, второй вследствие окончания срока служебного контракта.

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