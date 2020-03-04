Ещё два чиновника были уволены — один по собственному желанию, второй — вследствие окончания срока служебного контракта.
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Главой РД Владимиром Васильевым был назначен новый советник главы республики, а также заместители премьер-министра, главы Минсельхозпрода, МЧС и Комитета по архитектуре и градостроительству РД.
Ещё два чиновника были уволены — один по собственному желанию, второй — вследствие окончания срока служебного контракта.
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