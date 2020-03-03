Коллективу городской администрации Казанбиева представили на аппаратном совещании 28 февраля.
Отметим, что в настоящий момент у Салмана Дадаева восемь заместителей, двое из которых являются первыми заместителями.
Заммэра дагестанской столицы Салмана Дадаева назначен Казанби Казанбиев. Он займётся всеми вопросами строительства и архитектуры. Данную информацию сообщает «АиФ Дагестан», ссылаясь на представителя администрации Махачкалы.
Коллективу городской администрации Казанбиева представили на аппаратном совещании 28 февраля.
Отметим, что в настоящий момент у Салмана Дадаева восемь заместителей, двое из которых являются первыми заместителями.
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