ЗАМАНА - Артём Здунов осмотрел объекты мелиорации в Карабудахкентском и Каякентском районах

Артём Здунов осмотрел объекты мелиорации в Карабудахкентском и Каякентском районах

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02 марта, 2020. Понедельник 13:34
Артём Здунов осмотрел объекты мелиорации в Карабудахкентском и Каякентском районах
Председатель Правительства РД Артём Здунов накануне, 1 марта, осмотрел объекты мелиорации, которые находятся в нескольких муниципалитетах республики. Премьер-министра республики сопровождали вице-премьер РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, а также представители других заинтересованных ведомств.
Артём Здунов осмотрел объекты мелиорации в Карабудахкентском и Каякентском районах
Политика

В первую очередь премьер-министр совершил визит в с. Ачи-Су Карабудахкентского района. Там он ознакомился с каждой проведённой работой по строительству мелиоративной сети с установкой системы капельного орошения КФХ «Умаханова И.В.» на площади, составляющей 45 га.

Более подробную информацию об этом вы можете прочесть здесь.

 

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