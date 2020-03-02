Артём Здунов осмотрел объекты мелиорации в Карабудахкентском и Каякентском районах

Председатель Правительства РД Артём Здунов накануне, 1 марта, осмотрел объекты мелиорации, которые находятся в нескольких муниципалитетах республики. Премьер-министра республики сопровождали вице-премьер РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, а также представители других заинтересованных ведомств.

В первую очередь премьер-министр совершил визит в с. Ачи-Су Карабудахкентского района. Там он ознакомился с каждой проведённой работой по строительству мелиоративной сети с установкой системы капельного орошения КФХ «Умаханова И.В.» на площади, составляющей 45 га.

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