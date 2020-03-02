1 марта прошла торжественная церемония закладки капсулы под строительство первой в Дагестане обувной фабрики.

Следует отметить, что это будет самая крупная в СКФО обувная фабрика с дагестанским брендом «ДОФ».

На этом земельном участке планируют построить 4-этажную обувную фабрику с современной инфраструктурой.

Данная фабрика рассчитана на выпуск свыше 500 тысяч пар обуви в год. Таким образом, в ходе реализации проекта появятся более 300 рабочих мест, средняя заработная плата которых будет составлять от 25 до 50 тыс. рублей.

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