Владимир Лемешко принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы под строительство первой Дагестанской обувной фабрики
- Автор Габи
- 02 марта, 2020. Понедельник 11:53
1 марта прошла торжественная церемония закладки капсулы под строительство первой в Дагестане обувной фабрики.
Следует отметить, что это будет самая крупная в СКФО обувная фабрика с дагестанским брендом «ДОФ».
На этом земельном участке планируют построить 4-этажную обувную фабрику с современной инфраструктурой.
Данная фабрика рассчитана на выпуск свыше 500 тысяч пар обуви в год. Таким образом, в ходе реализации проекта появятся более 300 рабочих мест, средняя заработная плата которых будет составлять от 25 до 50 тыс. рублей.
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