ЗАМАНА - Владимир Лемешко принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы под строительство первой Дагестанской обувной фабрики

Владимир Лемешко принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы под строительство первой Дагестанской обувной фабрики

Автор
02 марта, 2020. Понедельник 11:53
Владимир Лемешко принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы под строительство первой Дагестанской обувной фабрики
1 марта прошла торжественная церемония закладки капсулы под строительство первой в Дагестане обувной фабрики.
Владимир Лемешко принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы под строительство первой Дагестанской обувной фабрики
Политика

 Следует отметить, что это будет самая крупная в СКФО обувная фабрика с дагестанским брендом «ДОФ».

На этом земельном участке планируют построить 4-этажную обувную фабрику с современной инфраструктурой.

Данная фабрика рассчитана на выпуск свыше 500 тысяч пар обуви в год. Таким образом, в ходе реализации проекта появятся более 300 рабочих мест, средняя заработная плата которых будет составлять от 25 до 50 тыс. рублей.

Подробную информацию читайте здесь

 

Прочитано 40 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top