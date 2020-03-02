ЗАМАНА - Глава Дагестана вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны

Глава Дагестана вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны

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02 марта, 2020. Понедельник 11:35
Глава Дагестана вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны

Обращаясь к присутствующим, Глава Дагестана Владимир Васильев отметил неоценимый вклад ветеранов Великой Отечественной войны в Победу и воспитание на своём примере молодого поколения.

Глава Дагестана вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны
Политика

 Отметим, что на данный момент в Дагестане проживает 9 человек, которые награждены медалью «Жителю блокадного Ленинграда», кроме того, 23 бывших несовершеннолетних узника концлагерей. Подробную информацию о мероприятии можно прочесть здесь

 

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