Отметим, что на данный момент в Дагестане проживает 9 человек, которые награждены медалью «Жителю блокадного Ленинграда», кроме того, 23 бывших несовершеннолетних узника концлагерей. Подробную информацию о мероприятии можно прочесть здесь
Глава Дагестана вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны
- Автор Габи
- 02 марта, 2020. Понедельник 11:35
Обращаясь к присутствующим, Глава Дагестана Владимир Васильев отметил неоценимый вклад ветеранов Великой Отечественной войны в Победу и воспитание на своём примере молодого поколения.
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