Екатерина Толстикова провела совещание по вопросу реализации распоряжения Правительства РФ

26 февраля под управлением вице-премьера Правительства Дагестана Екатерины Толстиковой прошло собрание Правительственной комиссии РД по организации проведения в регионе мероприятий по обеспечению ввода в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ключевых объектах учета.

Главной темой собрания стало утверждение планов-графиков на этот год по обеспечению завершения ввода в ЕГРН данных о территориях опережающего социально-экономического развития и особых экономических зонах; информации о лесничествах и лесопарках на территории региона; данных об объектах недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, и о территориях таких объектов в республике.⠀ Подробнее можно прочитать тут.