ЗАМАНА - Екатерина Толстикова провела совещание по вопросу реализации распоряжения Правительства РФ

Екатерина Толстикова провела совещание по вопросу реализации распоряжения Правительства РФ

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28 февраля, 2020. Пятница 16:40
Екатерина Толстикова провела совещание по вопросу реализации распоряжения Правительства РФ Екатерина Толстикова провела совещание по вопросу реализации распоряжения Правительства РФ

26 февраля под управлением вице-премьера Правительства Дагестана Екатерины Толстиковой прошло собрание Правительственной комиссии РД по организации проведения в регионе мероприятий по обеспечению ввода в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ключевых объектах учета. 

Екатерина Толстикова провела совещание по вопросу реализации распоряжения Правительства РФ
Политика

Главной темой собрания стало утверждение планов-графиков на этот год по обеспечению завершения ввода в ЕГРН данных о территориях опережающего социально-экономического развития и особых экономических зонах; информации о лесничествах и лесопарках на территории региона; данных об объектах недвижимости, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, и о территориях таких объектов в республике.Подробнее можно прочитать тут.

 

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