Сергей Снегирев выступил на сессии Народного Собрания РД

Сергей Снегирев назвал общую ситуацию в медиасфере Дагестана отметив, что республика является лидером среди субъектов СКФО по количеству зарегистрированных СМИ – 354 издания, из них – 278 электронных и печатных, 76 сетевых. Более подробную информацию о событии можно прочесть здесь