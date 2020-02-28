ЗАМАНА - Сергей Снегирев выступил на сессии Народного Собрания РД

Сергей Снегирев выступил на сессии Народного Собрания РД

Автор
28 февраля, 2020. Пятница 10:41
Сергей Снегирев выступил на сессии Народного Собрания РД

Министр информатизации, связи и массовых коммуникаций РД Сергей Снегирев выступил на сессии Народного Собрания Республики Дагестан.

Сергей Снегирев выступил на сессии Народного Собрания РД
Политика

Сергей Снегирев назвал общую ситуацию в медиасфере Дагестана отметив, что республика является лидером среди субъектов СКФО по количеству зарегистрированных СМИ – 354 издания, из них  – 278 электронных и печатных, 76 сетевых. Более подробную информацию о событии можно прочесть здесь

 

Прочитано 38 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top