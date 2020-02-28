Сергей Снегирев назвал общую ситуацию в медиасфере Дагестана отметив, что республика является лидером среди субъектов СКФО по количеству зарегистрированных СМИ – 354 издания, из них – 278 электронных и печатных, 76 сетевых. Более подробную информацию о событии можно прочесть здесь
Сергей Снегирев выступил на сессии Народного Собрания РД
- Автор Габи
- 28 февраля, 2020. Пятница 10:41
Министр информатизации, связи и массовых коммуникаций РД Сергей Снегирев выступил на сессии Народного Собрания Республики Дагестан.
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