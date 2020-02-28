Крашенинников отметил, что внеочередной выходной день надо будет оплатить. Более подробную информацию читайте здесь
Путин согласился с проведением голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля
- Автор Габи
- 28 февраля, 2020. Пятница 09:25
Президент России Владимир Путин поддержал предложение провести всероссийское голосование по поправке в Конституцию 22 апреля, которое будет выходным днём. Данную информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павла Крашенинникова.
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