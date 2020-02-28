Путин согласился с проведением голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля

Автор Габи

Президент России Владимир Путин поддержал предложение провести всероссийское голосование по поправке в Конституцию 22 апреля, которое будет выходным днём. Данную информацию сообщает ТАСС, ссылаясь на сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павла Крашенинникова.