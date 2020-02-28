Путин поддержал предложение о закреплении в Конституции норм о бережном отношении к детям
- Автор Мадина
- 28 февраля, 2020. Пятница 08:37
Лидер России Владимир Путин считает отражение соответствующих норм целесообразным с учетом имеющихся проблем демографии.
Владимир Путин считает целесообразным указание в Конституции России положений об особенном отношении к несовершеннолетним. Такое заявление Президент сделал в среду на собрании с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию России. Подробнее можно прочитать тут.
Последнее от Мадина
- Путин поддержал идею внести в Конституцию норму об уважении к труду
- Путин поддержал идею внести в Конституцию норму об уважении к труду
- Путин поддержал предложение о закреплении в Конституции норм о бережном отношении к детям
- Владимир Иванов поучаствовал в творческом концерте, проходящем в рамках планирования празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
- В Дагестане состоялась 43 сессия Народного собрания