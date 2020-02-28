Сессия прошла под контролем первого вице-спикера НС Дагестана Сайгидахмеда Ахмедова. В общем на собрании рассмотрели больше 20 вопросов, в числе которых законопроекты, предусматривающие внесения поправок в некоторые законы региона. Подробнее можно прочитать тут.