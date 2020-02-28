В Дагестане состоялась 43 сессия Народного собрания
- Автор Мадина
- 28 февраля, 2020. Пятница 08:24
27 февраля прошла 43-я сессия Народного Собрания Дагестана 6-го созыва. В сессии участвовали Председатель Правительств РД Артём Здунов и Руководитель АГиП республики Владимир Иванов.
Сессия прошла под контролем первого вице-спикера НС Дагестана Сайгидахмеда Ахмедова. В общем на собрании рассмотрели больше 20 вопросов, в числе которых законопроекты, предусматривающие внесения поправок в некоторые законы региона. Подробнее можно прочитать тут.
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