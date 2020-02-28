ЗАМАНА - В Дагестане состоялась 43 сессия Народного собрания

В Дагестане состоялась 43 сессия Народного собрания

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28 февраля, 2020. Пятница 08:24
В Дагестане состоялась 43 сессия Народного собрания В Дагестане состоялась 43 сессия Народного собрания

27 февраля прошла 43-я сессия Народного Собрания Дагестана 6-го созыва. В сессии участвовали Председатель Правительств РД Артём Здунов и Руководитель АГиП республики Владимир Иванов.

В Дагестане состоялась 43 сессия Народного собрания
Политика

Сессия прошла под контролем первого вице-спикера НС Дагестана Сайгидахмеда Ахмедова. В общем на собрании рассмотрели больше 20 вопросов, в числе которых законопроекты, предусматривающие внесения поправок в некоторые законы региона. Подробнее можно прочитать тут.

 

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