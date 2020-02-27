ЗАМАНА - В Правительстве Дагестана обсудили развитие движения Юнармия

В Правительстве Дагестана обсудили развитие движения Юнармия

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27 февраля, 2020. Четверг 08:24
В Правительстве Дагестана обсудили развитие движения Юнармия
Под управлением заместителя премьер министра Дагестана – министра образования и науки республики Уммупазиль Омаровой провели собрание на тему развития юнармейского движения в регионе.
В Правительстве Дагестана обсудили развитие движения Юнармия
Политика
С главным докладом по вопросу выступил заместитель директора по воспитательной работе ГБУ ДО Дагестана «Малая академия наук Республики Дагестан» Джавидин Джамиев, который, подчеркнул проблемы учёта юнармейцев, обеспечения детей формой и удостоверениями юнармейца. Подробнее можно прочитать тут.

 

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