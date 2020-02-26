ЗАМАНА - Депутат Госдумы Юрий Левицкий провел прием граждан

Депутат Госдумы Юрий Левицкий провел прием граждан

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26 февраля, 2020. Среда 09:05
Депутат Госдумы Юрий Левицкий провел прием граждан

25 февраля в дагестанской общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в РД депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Юрий Левицкий устроил приём жителей региона.

Депутат Госдумы Юрий Левицкий провел прием граждан
Политика

Женщина из села Агачаул Карабудахкентского района Сапият Дагирова выразила просьбу к депутату Государственной Думы, дабы он помог и содействовал в трудоустройстве ее сына. Парламентарий направит такое обращение в мин труда и социального развития республики. Подробнее можно прочитать тут.

 

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