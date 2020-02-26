Женщина из села Агачаул Карабудахкентского района Сапият Дагирова выразила просьбу к депутату Государственной Думы, дабы он помог и содействовал в трудоустройстве ее сына. Парламентарий направит такое обращение в мин труда и социального развития республики. Подробнее можно прочитать тут.