Депутат Госдумы Юрий Левицкий провел прием граждан
- Автор Мадина
- 26 февраля, 2020. Среда 09:05
25 февраля в дагестанской общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в РД депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Юрий Левицкий устроил приём жителей региона.
Женщина из села Агачаул Карабудахкентского района Сапият Дагирова выразила просьбу к депутату Государственной Думы, дабы он помог и содействовал в трудоустройстве ее сына. Парламентарий направит такое обращение в мин труда и социального развития республики. Подробнее можно прочитать тут.
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