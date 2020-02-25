Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля

Рабочая группа по поправкам в Конституции собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным подготовленные изменения 26 февраля, передает глава комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Его слова приводит ТАСС во вторник, 25 февраля.

Как сообщает Крашенинников, рабочая группа вышла на финишную прямую с точки зрения готовности текста. Он заметил, что во вторник рабочая группа рассмотрит изменения в третью и восьмую главы основного закона. В рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию выступили 75 человек, среди них: политики, политологи, юристы, общественные деятели и волонтеры, предприниматели и знаменитости.