ЗАМАНА - Гаджимагомед Гусейнов обсудил с экспертами разработку Стратегии-2035

Гаджимагомед Гусейнов обсудил с экспертами разработку Стратегии-2035

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22 февраля, 2020. Суббота 11:24
Гаджимагомед Гусейнов обсудил с экспертами разработку Стратегии-2035

Накануне Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов участвовал в обсуждении проекта Стратегии социально-экономического развития РД до 2035 года, состоявшемся на базе исторического парка-музея «Россия - моя история» в столице республики.

Гаджимагомед Гусейнов обсудил с экспертами разработку Стратегии-2035
Политика

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