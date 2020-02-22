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Гаджимагомед Гусейнов обсудил с экспертами разработку Стратегии-2035
- Автор Габи
- 22 февраля, 2020. Суббота 11:24
Накануне Первый заместитель Председателя Правительства РД Гаджимагомед Гусейнов участвовал в обсуждении проекта Стратегии социально-экономического развития РД до 2035 года, состоявшемся на базе исторического парка-музея «Россия - моя история» в столице республики.
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