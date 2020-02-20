ЗАМАНА - Махачкалинская агломерация участвует в федеральном проекте «Улица Победы»

Махачкалинская агломерация участвует в федеральном проекте «Улица Победы»

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20 февраля, 2020. Четверг 10:40
Махачкалинская агломерация участвует в федеральном проекте «Улица Победы»

Улицы столичного города, названные именами героев Советского Союза, будут участвовать в проекте «Улица Победы».

Махачкалинская агломерация участвует в федеральном проекте «Улица Победы»
Политика

Из 152 улиц, которые вошли в 2020 году в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 3 стали включены в проект, который приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подробную информацию об этом можно прочесть здесь

 

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