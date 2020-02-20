Махачкалинская агломерация участвует в федеральном проекте «Улица Победы»

Из 152 улиц, которые вошли в 2020 году в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 3 стали включены в проект, который приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подробную информацию об этом можно прочесть здесь