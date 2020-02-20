Правительство Дагестана обсудило принципы формирования Республиканской инвестиционной программы
- Автор Габи
- 20 февраля, 2020. Четверг 10:05
Принципы формирования Республиканской инвестпрограммы и улучшение методов планирования и реализации государственных капвложений в социальную и инженерную инфраструктуру были обсуждены на заседании Правительства РД.
Премьер-министр региона Артём Здунов открыл мероприятие и отметил, что следом за принятием бюджета нужно утвердить и Республиканскую инвестпрограмму, которая в 2020 году первый раз утверждена на трёхлетний период. Более подробную информацию о событии читайте здесь
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