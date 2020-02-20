Собрание провели под контролем премьер-министра Дагестана Артема Здунова.
В собрании участвовали члены республиканского кабинета министров, представители ведомств и др. Основой проблемой на данный момент для Махачкалы остается малое число оборудованных мест для сбора ТКО. Решение этой проблемы контролируется органами исполнительной и муниципальной власти. В городах оборудуют контейнерные площадки и закупаю новые мусорные баки, улучшена работа региональных операторов по вывозу ТКО. Подробнее можно прочитать тут.