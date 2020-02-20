Артём Здунов поручил навести порядок в сфере обращения с медотходами в кратчайшие сроки

Автор Мадина

Как передают в пресс-службе Администрации Главы и Правительства Дагестана, в Махачкале провели собрание регионального Правительства, где обсудили способы по обращению с ТКО, медицинскими и биологическими отходами.

