ЗАМАНА - Артём Здунов поручил навести порядок в сфере обращения с медотходами в кратчайшие сроки

Артём Здунов поручил навести порядок в сфере обращения с медотходами в кратчайшие сроки

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20 февраля, 2020. Четверг 08:30
Артём Здунов поручил навести порядок в сфере обращения с медотходами в кратчайшие сроки

Как передают в пресс-службе Администрации Главы и Правительства Дагестана, в Махачкале провели собрание регионального Правительства, где обсудили способы по обращению с ТКО, медицинскими и биологическими отходами.

Артём Здунов поручил навести порядок в сфере обращения с медотходами в кратчайшие сроки
Политика

Собрание провели под контролем премьер-министра Дагестана Артема Здунова.

В собрании участвовали члены республиканского кабинета министров, представители ведомств и др. Основой проблемой на данный момент для Махачкалы остается малое число оборудованных мест для сбора ТКО. Решение этой проблемы контролируется органами исполнительной и муниципальной власти. В городах оборудуют контейнерные площадки и закупаю новые мусорные баки, улучшена работа региональных операторов по вывозу ТКО. Подробнее можно прочитать тут.

 

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