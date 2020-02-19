На данной пресс-конференции объявили результаты онлайн-голосования. Подробнее читайте здесь
Стали известны итоги голосования по выбору целей расходования средств федерального гранта
- Автор Габи
- 19 февраля, 2020. Среда 16:24
13 февраля на площадке РИА «Дагестан» прошла пресс-конференция, в которой принял участие министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанова.
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