ЗАМАНА - Стали известны итоги голосования по выбору целей расходования средств федерального гранта

Стали известны итоги голосования по выбору целей расходования средств федерального гранта

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19 февраля, 2020. Среда 16:24
Стали известны итоги голосования по выбору целей расходования средств федерального гранта

13 февраля на площадке РИА «Дагестан» прошла пресс-конференция, в которой принял участие министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанова.

Стали известны итоги голосования по выбору целей расходования средств федерального гранта
Политика

На данной пресс-конференции объявили результаты онлайн-голосования. Подробнее читайте здесь

 

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