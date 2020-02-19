Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в парламентских слушаниях комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

В понедельник заместитель премьер-министра РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поучаствовал в парламентском собрании комитета Государственной Думы по аграрным вопросам о способах по улучшения оборота, рационального использования и охраны участков сельскохозяйственного значения.



В процессе парламентского собрания Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Николай Панков озвучил замечания, которые появились у депутатов фракции к проекту о регулировании отношений в сфере охраны сельскохозяйственных угодий.