Абдулмуслим Абдулмуслимов принял участие в парламентских слушаниях комитета Государственной Думы по аграрным вопросам
- Автор Мадина
- 19 февраля, 2020. Среда 13:35
В понедельник заместитель премьер-министра РД Абдулмуслим Абдулмуслимов поучаствовал в парламентском собрании комитета Государственной Думы по аграрным вопросам о способах по улучшения оборота, рационального использования и охраны участков сельскохозяйственного значения.
В процессе парламентского собрания Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Николай Панков озвучил замечания, которые появились у депутатов фракции к проекту о регулировании отношений в сфере охраны сельскохозяйственных угодий.
Как написано в документе, планируется установить обязательную организацию периодических почвенных, агрохимических, фитосанитарных и эколого-токсикологических обследований землевладельцами. Подробнее можно прочитать тут.
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