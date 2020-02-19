Они обсудили положение дел и перспективы последующего развития электросетевого комплекса региона, а также создание инвестиционной программы ПАО «Россети», предназначенной для устойчивого энергоснабжения потребителей на территории Дагестана.
Владимир Васильев обсудил с гендиректором ПАО «Россети Северный Кавказ» перспективы дальнейшего развития электросетевого комплекса Дагестана
- Автор Мадина
- 19 февраля, 2020. Среда 13:25
Лидер Республики Дагестан Владимир Васильев провел встречу с генеральным директором ПАО «Россети Северный Кавказ» Виталием Ивановым.
Поздоровавшись с гостем, Владимир Васильев отметил, что деятельность с «Россети» идёт в тесном взаимодействии. Подробнее можно прочитать тут.
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