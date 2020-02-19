ЗАМАНА - Путин уволил Суркова

Путин уволил Суркова

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19 февраля, 2020. Среда 08:53
Путин уволил Суркова

Президент РФ Владимир Путин отстранил Владислава Суркова с должности помощника президента страны. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Кремля.

В тексте такого указа, подписанного Путиным, сообщается, что он вступает в силу с момента подписания. О последующей судьбе Суркова нет информации, он «пока медитирует», заявил Алексей Чеснаков. Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что Сурков уволен из-за смены курса на украинском направлении.

Пресс-секретарь Президента страны Дмитрий Песков прокомментировал высказывание об изменении политики личным мнением Чеснакова, но подтвердил представителям СМИ, что главным работником администрации президента, занимающимся украинскими вопросами, будет заместитель руководителя ведомства Дмитрий Козак.
 
Сурков пребывал на должности помощника Путина с 20 сентября 2013 года. В его обязанности входили вопросы, связанные с урегулированием ситуации в Украине. Он был участником на экспертном уровне в работе "нормандского формата".

 

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