ЗАМАНА - Сергей Кравцов высоко оценил достигнутые в Дагестане результаты в сфере образования

Сергей Кравцов высоко оценил достигнутые в Дагестане результаты в сфере образования

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18 февраля, 2020. Вторник 11:46
Сергей Кравцов высоко оценил достигнутые в Дагестане результаты в сфере образования

Приехавший с визитом по работе в Дагестан министр просвещения России Сергей Кравцов на собрании, где участвовал Лидер Республики Дагестан Владимир Васильев, высоко оценил полученные в регионе результаты в области образования.

Сергей Кравцов высоко оценил достигнутые в Дагестане результаты в сфере образования
Политика

Сергей Кравцов выразил слова благодарности Главе Дагестана за работу и внимание, которые он направляет в систему образования.

Кравцов поделился, что до начала собрания вместе с премьер-министром республики Артёмом Здуновым пришел с визитом в одну из школ Махачкалы, которая начнет работать уже в марте 2020 года. Он заявил, что в этом районе Махачкалы решат важную проблему – учеба в 3 смены. Проблему ликвидации 3-х сменного режима обучения в школах Кравцов считает одной из главных, так как это влияет на качество образования. В этом плане в регионе идет серьезная работа.

Кравцов также ответил на другой вопрос, который с успехом решается в Дагестане, - обеспечение школ автобусами. Подробнее можно прочитать тут.

 

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