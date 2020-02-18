Сергей Кравцов высоко оценил достигнутые в Дагестане результаты в сфере образования

Приехавший с визитом по работе в Дагестан министр просвещения России Сергей Кравцов на собрании, где участвовал Лидер Республики Дагестан Владимир Васильев, высоко оценил полученные в регионе результаты в области образования.

Сергей Кравцов выразил слова благодарности Главе Дагестана за работу и внимание, которые он направляет в систему образования.

Кравцов поделился, что до начала собрания вместе с премьер-министром республики Артёмом Здуновым пришел с визитом в одну из школ Махачкалы, которая начнет работать уже в марте 2020 года. Он заявил, что в этом районе Махачкалы решат важную проблему – учеба в 3 смены. Проблему ликвидации 3-х сменного режима обучения в школах Кравцов считает одной из главных, так как это влияет на качество образования. В этом плане в регионе идет серьезная работа.

Кравцов также ответил на другой вопрос, который с успехом решается в Дагестане, - обеспечение школ автобусами. Подробнее можно прочитать тут.